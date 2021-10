Ministro Arreaza se reúne con diputado brasileño para recuperar la cooperación entre ambas naciones

“La visita del diputado brasileño Paulo Pimenta a Venezuela potencia la relación económica-industrial entre ambas naciones”. así lo dio a conocer en su cuenta de la red social Twitter, el ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza.

El ministro Arreaza también señaló que “es un honor recibir al Diputado Federal brasileño, Pimenta, y señaló que es un amigo de Venezuela en todas las circunstancias. Tenemos mucho trabajo por delante para recuperar la potencialidad de nuestra vecindad y cooperación mutua entre ambos pueblos”.

Un honor recibir al Diputado brasileño Paulo Pimenta @DeputadoFederal. Amigo de #Venezuela en todas las circunstancias. Juntos revisamos las áreas de complementación económica – industrial entre ambos países. Mucho trabajo para recuperar la potencialidad de nuestra vecindad. pic.twitter.com/NlwtknhPby — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) October 20, 2021



Cabe destacar, que en este año se dio continuidad al puente humanitario entre Brasil y Venezuela y el Ministro, Jorge Arreaza, conversó con el diputado brasileño Paulo Pimenta, y este puso al servicio a los medios comunitarios y alternativos de ese país para contar la verdad del país bolivariano.

En esa oportunidad, Pimienta no desestimó su solidaridad con nuestra nación y comentó que “Sin lugar a dudas hay un cerco mediático muy fuerte sobre Venezuela. No hemos encontrado las vías para transmitir nuestra realidad, pero me pongo al servicio de los medios comunitarios y alternativos de Brasil para contarles nuestra verdad ¡Vamos a romper el cerco!”, expresó.

¡Decir y mostrar la verdad de Venezuela! Con @DeputadoFederal Paulo Pimenta recorrimos las calles del centro de Caracas, los Venezolanos(as) somos un pueblo noble, trabajador, valiente y amante de la Paz y no habrá quien nos desvie de ese camino. pic.twitter.com/PfKCzNaB15 — Rander Peña Ramírez (@RanderPena) October 20, 2021

MPPRE/LRDS