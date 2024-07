Jorge Rodríguez: Quien canta fraude antes de elecciones sabe que ya perdió

El jefe de Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, rechazó el desconocimiento prematuro que pregona la oposición política radical hacia los resultados de las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo 28 de julio, así como la desinformación propagada por medios extranjeros.

“Se trata de un plan establecido para desconocer los resultados electorales, que también a estas alturas resultan bastantes claros para quienes nos apegamos a la verdad, a la realidad, a lo que se dicen entre ellos mismos, pero no lo revelan hacia la superficie porque el plan es otro“, afirmó Rodríguez durante una rueda de prensa.

Asimismo, añadió que dicho sector pretende obtener la victoria en los comicios electorales “no con votos, sino con bots, porque no tienen los votos y lo saben. Cuando alguien canta fraude antes de que ocurra el evento electoral, significa que sabe ya que perdió y está recurriendo al subterfugio para no reconocer los resultados electorales”, según aseveró Rodríguez, quien además señaló que esta situación no es una novedad.

Los comentarios de Rodríguez responden a las declaraciones del vocero de la Plataforma Unitaria Democrática, Biagio Pilieri, quien afirmó que dicho partido de la oposición solo reconocerá los votos que se reflejen en sus propias actas. “Esto es un delito electoral, decir que no vas a reconocer el proceso electoral significa que no estás participando legalmente, activamente”, alertó el también presidente de la Asamblea Nacional (AN).

VTV