Jorge Rodríguez: La derecha quiere ganar las elecciones con bots y no con votos

El Coordinador General del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, ofreció declaraciones ante los medios de comunicación para denunciar el plan de la derecha nacional e internacional de generar un ambiente de caos tras desconocer los resultados de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 28 de julio, utilizando los medios de comunicación como herramienta.

En ese sentido, precisó que la oposición no tiene la intención de “participar (en el proceso electoral) como lo establece la Constitución, sino que se trata de un plan para desconocer los resultados electorales”.

Rodríguez señaló la participación de medios de comunicación de la derecha en este plan, y explicó que el papel de éstos es asegurar en las publicaciones que supuestamente el candidato de la derecha es el favorito del Pueblo venezolano para darle fuerza a la teoría de fraude.

“Tienen la intención de ganar la elección no con votos sino con bots, porque no tienen los votos y lo saben. Cuando alguien canta fraude antes significa dos opciones o es un adivinador o sabe ya que perdió y está recorriendo a su refugio para no reconocer los resultados electorales.

Con el Mazo Dando