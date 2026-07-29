Venezuela y Türkiye proyectan incrementar intercambio comercial a 3 mil millones de dólares

El embajador de la República de Türkiye en la República Bolivariana de Venezuela, Aydan Karamanoglu, proyectó un incremento sustancial en el comercio entre ambos países, hasta alcanzar los tres mil millones de dólares a mediano plazo.

Durante una entrevista concedida a medio privado, Karamanoglu señaló que su Gobierno trabaja además para afianzar sus inversiones como un punto estratégico en la región suramericana.

El diplomático explicó que el plan no solo contempla el fortalecimiento del mercado local venezolano, sino también el impulso de exportaciones desde Venezuela hacia otros destinos de América del Sur, refiere nota de prensa de Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, destacó que Venezuela representa la puerta de entrada a la región y reafirmó la posición clave que ocupa el país en la agenda internacional de Türkiye, resaltando qué en los últimos diez años la cooperación entre ambas partes mostró un crecimiento sostenido, periodo en el cual el volumen comercial alcanzó la cifra previa de mil millones de dólares.

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