El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que el “éxito de los procesos de diálogo en marcha se alcanzarán en la medida en que cese la agresión económica, política e informativa, así como las interferencias directas de algunos gobiernos en asuntos exclusivos del pueblo venezolano“.

En un artículo de opinión publicado por el diario español El País, el diplomático venezolano reitera que el pueblo de Venezuela quiere paz, estabilidad política, económica y respeto a los asuntos internos de la nación bolivariana.

Agrega que varios estudios independientes confirman que Venezuela es víctima de agresiones inhumana contra su economía, lo que genera sufrimiento e incluso muerte.

“Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tanto su alta comisionada, como el relator especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, han manifestado su preocupación por las consecuencias devastadoras de ésta política estadounidense en el disfrute y garantía de los derechos humanos. Las amenazas de Donald Trump con el uso de la fuerza militar contra Venezuela o la reactivación de vetustos tratados militares regionales para atacar al país, apenas son reseñados por los medios en Europa”, señala el texto.

Precisa que poco o nada se dice en los medios de comunicación de Europa sobre la raíz de las turbulencias políticas y económicas en el país.

“Surgen entonces preguntas necesarias: ¿Los ciudadanos europeos son informados con imparcialidad sobre Venezuela? ¿Tiene alguna importancia que pacientes con enfermedades crónicas, en las que el factor tiempo es determinante, no puedan ser tratados oportunamente por el bloqueo financiero? ¿Significa algo para esos medios que las medidas o sanciones genocidas de EE UU vayan dirigidas a las empresas que proveen de alimentos a Venezuela? ¿Puede ser noticia que la infraestructura de servicios públicos y hospitalarios se ve afectada por la negativa de las casas matrices a suministrar partes y piezas, o a cumplir con los protocolos de mantenimiento? ¿Podría tener repercusión mediática que a pesar de toda la agresión multiforme, el Estado venezolano no ha privatizado la salud, la educación, no ha cerrado escuelas, universidades, no ha dejado de entregar viviendas, de otorgarle pensiones a los abuelos y ha renovado y tecnificado su robusto sistema de políticas sociales? Tal vez pueda ser titular de primera página el robo de 30.000 millones de euros en dinero, oro y activos del Estado venezolano. Buena parte de esos recursos, por cierto, están bloqueados en bancos europeos”, señala.

VTV