¡Inmoral! EEUU anuncia nueva ola de sanciones contra Venezuela (+Pence)

Este viernes 19 de julio el inmoral vicepresidente ejecutivo de Estados Unidos, Mike Pence, anunció nuevas sanciones en contra Venezuela con la justificación de que son para funcionarios que hace vida en el Gobierno Bolivariano.

La información se dio a conocer a través de un mensaje enviado por el vicepresidente a través de su cuenta en la red Twitter, en el que además indicó su solidaridad con los ciudadanos venezolanos “en contra de su opresor en la lucha por la libertad”.

Asimismo, destacó que la Organización de Naciones Unidas publicó un informe se dice que han ocurrido 7 mil asesinatos extrajudiciales en los últimos 18 meses. Según Pence, estas sanciones serán en contra de oficiales “responsables por la represión y la tortura de ciudadanos venezolanos”, sin embargo no se han dado a conocer nombres de los sancionados.

Recordemos que en días pasados se anunciaron medidas en contra de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), impuesta desde el Departamento del Tesoro estadounidense.

Today the US announced new sanctions against VZ officials responsible for repressing & torturing innocent VZ citizens. The @UN reports nearly 7k killings by Maduro regime in the last 18 months. We stand with Venezuela’s citizens against their oppressors in the fight for #Libertad

— Vice President Mike Pence (@VP) July 19, 2019