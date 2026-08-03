Rehabilitan más de 1.000 escuelas y liceos en todo el país 

El Gobierno nacional inició la rehabilitación integral de más de 1.000 instituciones educativas, en todo el país, rumbo al nuevo año escolar, informó este lunes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Durante una inspección a las labores de recuperación de la Escuela Ecológica Simón Rodríguez, en Fuerte Tiuna, Caracas, explicó que antes de los terremotos del 24 de junio ya se venía trabajando en unas 500 edificaciones a través de las Brigadas Comunitarias y Militares para la Educación (Bricomiles), gobernaciones, alcaldías, comunidad y la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE ), adscrita al Ministerio de Educación.

«Teníamos 500 escuelas que estaban preseleccionadas antes de los terremotos en todo el país, pero ahora le estamos sumando 1.000 más, para atender todas las escuelas que fueron afectadas», dijo.

El ministro explicó que ya se han supervisado unas 600 escuelas de las 800 que reportaron, en una primera inspección, algún tipo de afectación.

«Todo esto es para garantizar que el 14 de septiembre, que empiezan las clases, todas las escuelas estén en óptimas condiciones, como espacios seguros para nuestros niños y nuestras niñas. Así que todo este mes de agosto va a ser un mes de trabajo, de recuperación, de mantenimiento, y también de culminación de obras nuevas que estaban en desarrollo, para que nuestros hijos e hijas tengan la mejor las mejores escuelas y la mejor educación posible», destacó.

Cabe destacar, que este proceso de rehabilitación tendrá énfasis en los estados con mayores daños por los movimientos telúricos.

Prensa Héctor Rodríguez