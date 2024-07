Ignacio Ramonet destaca blindaje electoral en Venezuela que imposibilita el fraude

La campaña de la extrema derecha de tratar de establecer el relato de que las elecciones presidenciales del próximo domingo en Venezuela serán fácilmente manipulables no se sostiene ante el fuerte blindaje del sistema electoral, afirmó el intelectual y escritor Ignacio Ramonet.

Ramonet participó en el programa especial del multimedio teleSUR, Venezuela Decide 2024, conducido por la presidenta de la multiestelar Patricia Villegas y el periodista Luis Guillermo García Bencomo.

Previo a los comicios en el país suramericano, Ramonet recordó las enorme garantías que ofrece el sistema electoral venezolano para evitar que se produzca cualquier tipo de manipulación.

No obstante la oposición extremista conservadora insiste en presentar vulnerabilidades en el sistema que sería una opción que podría manejar las autoridades y el Gobierno.

Sin embargo, Ramonet fue precisó al establecer que la hipótesis de la extrema derecha no se sostiene.

Hay que insistir en que el voto en Venezuela es electrónico, todo pasa por máquinas que están verificadas ante la presencia de veedores internacional y representantres del abanico de los partidos de oposición, señaló el catedrático, escritor y periodista.

Este sistema electoral se concibió para que no sea vulnerable, que no haya trampas, no se puede vulnerar de ninguna manera, comentó.

Las autoridades electorales son la última instancia que garantizan la imparcialidad del proceso electoral, puntualizó.

Ahora la publicación de todas una serie de encuestas y sondeos, cuyo origen se desconoce, dan la victoria al principal candidato de la oposición en previsión de cantar un fraude si éste no gana las elecciones.

Por eso hay que repetir que ni el Gobierno ni las autoridades pueden hacer hacer trampa porque el sistema está fuertemente blindado, acotó Ramonet.

El pensador español consideró que Venezuela es un país con grandes garantías de la democracia y con una buena participación popular.

También destacó la resistencia del pueblo venezolano que ha soportado bloqueos y conspiraciones desde el gobierno de los Estados Unidos.

Para Ramonet, las elecciones presidencial del domingo están siendo cubiertas por la prensa nacional e internacional como una de las noticias más destacadas en estos días solo abajo de la renuncia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la reelección.

Telesur