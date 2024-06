Hace 17 años Robert Serra demostró su verbo encendido por primera vez y en cadena nacional

El 7 de junio de 2007, el joven Robert Serra apareció por primera vez en la palestra pública durante una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional (AN), donde demostró su verbo encendido como parte de la generación de oro nacida para defender la Revolución Bolivariana.

Mientras que los estudiantes de oposición que pretendían crear una matriz de opinión por la no renovación de la concesión de RCTV, alegando que la supuesta censura al canal que atentaban la libertad de expresión, no quisieron hablar ante todo el país en el hemiciclo de la AN; acción que demostró show mediático y parte de un guión planeado por la derecha.