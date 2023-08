Fuerzas revolucionarias están preparadas para ir a elecciones cuando lo decida el CNE

Prensa PSUV FD.- Duranta rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el primer vicepresidente Diosdado Cabello, señaló que las fuerzas revolucionarias están preparadas para ir a elecciones cuando lo decida el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Nosotros estamos listos para las elecciones, para cuando las convoquen», dijo el dirigente nacional.

En el mismo orden de ideas, aseveró «si el CNE, las convoca para noviembre, estamos listos para noviembre, para diciembre, para cuando las convoque. Ellos (la oposición) no están listos, pueden decir lo que quieran, pero ellos no están listos, ni siquiera están preparados para estar listos, no tienen ningún tipo de acuerdo entre ellos”.

Cabello, precisó que «la derecha venezolana no sabe responder si habrá definitivamente elecciones primarias porque han pedido reuniones para tratar el tema de los inhabilitados que no van, y ellos quieren tratar ese tema porque son los que tienen la plata”.

Finalmente, declaró «para la oposición el CNE no funciona y tratan de atacar a la institución porque ellos quisieran tener para el mundo la sensación de que aquí hay un no Estado, que no existe el Estado».