¡Tajante! Cabello: Golpe de la derecha fracasó porque no tienen Fuerza Armada ni pueblo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, recalcó que el fracaso del golpe de Estado orquestado por sectores de la extrema derecha, es producto de su incapacidad para convencer a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y al pueblo.

“¿Saben porque no fue exitoso? Porque no tienen fuerza armada y no tienen pueblo”, sentenció durante su programa Con el Mazo Dando, número 254, donde enfatizó la voluntad que existe por parte de todas las instituciones del Estado venezolano para aplicar la justicia a quienes buscaron romper con la institucionalidad y la Constitución.

En este sentido, lamentó la negativa a asumir la responsabilidad que existe por parte de los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado, que aseguran ser víctimas de “persecución”.

“Rafael Guzmán; aquí está al lado del sicópata asesino y cobarde de Leopoldo López”, dijo mientras mostraba una fotografía que daba cuenta de la participación de este diputado de la Asamblea Nacional en desacato al cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigió allanar la inmunidad.

“¿Qué hacía ahí? ¿Estaba trotando? Entonces ahora es retaliación. Por favor asuman su responsabilidad por una vez en la vida. No le pedimos que sean como Chávez pero por lo menos asuman que estuvieron ahí”, instó.

