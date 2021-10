Designan a Sandra Mason como primera presidenta de Barbados

El Parlamento aprobó su nominación como jefa de Estado y puso fin a 396 años de gobierno británico.

La exgobernadora general de Barbados, Dame Sandra Mason, fue elegida este miércoles como primera presidenta de esa nación insular del Caribe, que en fecha reciente tomó la decisión de convertirse en República, tras finalizar su asociación con la Corona británica.

En una sesión conjunta, los integrantes de ambas Cámaras del Parlamento aprobaron mediante votación secreta su nominación para ocupar la Presidencia, con balance de 45-0 votos.

La proclamación de Dame Sandra Mason como jefa de Estado tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, Día de la Independencia, con lo cual se pondría fin oficialmente a la subordinación administrativa al Reino Unido.

The House and Senate are coming together to elect the first President of Barbados, another historic milestone on the road to the Republic. – Barbados’ Declaration of the Election of a President. 20th Oct, 2021 https://t.co/mdZZGQ0Jb4 via @YouTube

— gisbarbados (@gisbarbados) October 20, 2021