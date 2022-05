Los Derechos Humanos en Venezuela: Habla el profesor Guido Zuleta Ibarguen de la ONG Fundalatin

Entrevista realizada por Geraldina Colotti a Guido Zuleta Ibarguen para Resumen Latinoamericano.

24 diciembre 2018.

Durante una visita de la Agencia Nacional de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), en Venezuela, participamos en una reunión pública, organizada en Caracas, en la sede de la Defensoría del Pueblo. En esa ocasión, además del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, representantes de Acnur y periodistas, hubo varias organizaciones y asociaciones, laicas y religiosas. Entre ellas, la ONG Fundalatin (Fundación para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social), presente en toda América Latina y acreditada ante la ONU en varias ocasiones importantes. Sobre el tema de los refugiados y los derechos humanos en Venezuela entrevistamos al profesor Guido Zuleta Ibarguen, uno de los fundadores de la ONG.

¿Cuál es la historia de Fundalatin?

La Fundación para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social se estableció en 1978. Su primer presidente fue el Padre Juan Vive Suria. En ese momento, el continente fue devastado por dictaduras militares, cuyos principales exponentes fueron entrenados en Panamá en la Escuela de las Américas sobre la base de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Ya en 1981, influenciado por el pensamiento de Gustavo Gutiérrez, un teólogo de la liberación peruano, varias comunidades cristianas críticas se habían desarrollado. Frente a la brutalidad de las dictaduras militares, los movimientos cristianos comenzaron a defender al socialismo y la perspectiva de la teología de la liberación, que apoyaron los movimientos de izquierda en Chile, Argentina, Uruguay y que sufrieron las mismas persecuciones. Muchos de ellos encontraron refugio en Venezuela, un país que, a pesar de todo, era uno de los pocos espacios democráticos existentes en el mapa del continente, devastado por las dictaduras. Desde Venezuela, Fundalatin se configura como un espacio para la defensa de los derechos humanos a nivel latinoamericano. Se crea la Federación de familias de presos y desaparecidos de América Latina, con su propio estatus legal aparte, pero vinculada a nosotros, una organización que ha tenido el mérito de que las Naciones Unidas aprobaran las desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad. La nuestra es una comunidad ecuménica que incluye pentecostales, presbiterianos, anglicanos e incluso teólogos seculares como yo. Además de Centroamérica, tenemos relaciones con los Estados Unidos, Canadá y otros movimientos similares con los que hemos organizado y acompañado los procesos de paz. Desde 2015, Fundalatin tiene un estatus de consultor internacional en la ONU, y el espíritu del Padre Juan Vive, quien falleció en 2014, está siempre con nosotros.

¿Qué hace Fundalatin en Venezuela?

Construir la paz, defender los derechos humanos, vinculando la fe al compromiso social. Una espiritualidad liberadora nos guía sin ningún otro símbolo religioso que no sea el valor de una paz con justicia social, de unidad en la diversidad. Un eje importante de nuestra reflexión sobre los derechos humanos comenzó en 1989, durante la revuelta popular contra el neoliberalismo llamada el Caracazo. Luego, algunos soldados que habían recibido la orden de disparar a la multitud se nos acercaron para pedir orientación. ¿A quiénes debían obedecer, las órdenes o su conciencia? Luego vino la rebelión civil-militar liderada por Chávez, en 1992. Nos dimos cuenta de que no era un golpe de estado, sino una rebelión. Muchos de nuestros aliados en el mundo, sin embargo, no estuvieron de acuerdo y nos dijeron: “¿Por qué apoyan a los militares? Un milico es un milico y eso es todo “. Y se fueron. Sin embargo, hemos continuado nuestra reflexión y hemos dado humildemente nuestra contribución a la constitución bolivariana de 1999 y seguimos haciéndolo incluso ahora en diferentes espacios, tanto en Venezuela como en el resto de América Latina.

¿Cómo contribuyó usted a la Constitución?

En términos de derechos humanos, en la constitución bolivariana existe una importante discontinuidad con respecto al concepto de defensa de la seguridad nacional, un imperativo que prevaleció sobre todo, incluidos los derechos humanos. Esto fue seguido por el concepto de obediencia debida, que absuelve la responsabilidad del individuo en presencia de una orden superior. En la constitución bolivariana, el concepto de seguridad de la nación depende de la corresponsabilidad civil y militar en la defensa de los derechos humanos, la defensa de la paz y el desarrollo sostenible en las diversas esferas de la vida. Nada que ver con la doctrina de seguridad nacional de la Escuela de las Américas. Por eso los militares venezolanos apoyan las misiones sociales. Proporcionaron toda la logística a los planes de alfabetización, a la Misión Barrio Adentro para la salud, ayudando a los médicos a llegar incluso a las aldeas más remotas. Algunos dicen: pero los militares deben permanecer en la frontera, para defender el estado … Sin embargo, la Constitución dice que garantizar los derechos humanos, comenzando con los basicos, significa defender el país.

¿El ejército venezolano violó los derechos humanos durante las protestas de la oposición?

Nosotros, como Fundalatin, somos parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero también de la Comisión de la Verdad que se estableció después de la violencia llamada guarimbas para restaurar la paz en el país. Seguramente podemos decir que la actitud del gobierno no es impedir el curso de la justicia, y los abusos que se han cometido allí han sido castigados, la responsabilidad individual del funcionario ha sido reconocida, no la “obediencia debida”. En la Constitución Bolivariana, en la concepción de nuestros soldados y la policía, está vigente el principio enunciado por Monseñor Oscar Romero contra el ejército salvadoreño represor antes de que él sea asesinado: si la ley va en contra de los principios de la ley de Dios, uno debe desobedecer. Con igual seguridad, sin embargo, podemos testificar que policías y soldados han sufrido meses de agresión, han tenido muchas víctimas. En nuestra visión ética de los derechos humanos, nos referimos al Artículo 30, el último de la Declaración Universal que dice que nadie, ya sea uno o una multinacional, puede impedir el derecho humano de otra persona. Muchos de esos movimientos, descritos como pacíficos, en realidad no lo fueron en absoluto. Evitaron los derechos humanos de los demás, el tránsito, el trabajo e incluso el cuidado, incluso el bloqueo de las ambulancias, y llegaron a quemar la vida de las personas solo porque llevaban una camisa roja y tenían la piel oscura. En el ejercicio de la seguridad pública, existe el uso progresivo y diferenciado de la fuerza: si se manifiesta pacíficamente, no hay problema, si usa una piedra o un arma, se responde proporcionalmente, pero si uno golpea al derecho a la vida, quien sea que esté al frente debe defenderlo. Creo que este aspecto debería articularse mejor en los cambios a la Constitución que se están discutiendo en la Asamblea Nacional Constituyente, al igual que el campo de los derechos relacionados con la Madre Tierra, a la formación ética en la construcción social, deberá extenderse.

¿Hay una catástrofe humanitaria en Venezuela?

Fundalatin ha denunciado en muchos foros internacionales la naturaleza ilegal y arrogante de las sanciones impuestas unilateralmente, porque violan todos los principios de las Naciones Unidas. Esto es lo primero que hay que decir. Se dice que las sanciones se dirigen solo a los responsables del gobierno, pero no es cierto. Le pegan a la gente para que eviten la llegada de muchos medicamentos que salvan vidas, de alimentos que ya han sido pagados por el estado venezolano. Estas son decisiones que juegan con la vida de las personas, con su desesperación por provocar revueltas similares a las del Caracazo. Hasta ahora, a pesar de todos los problemas que existen, a pesar de la inflación, la confusión y la fatiga, no ha sucedido y no creo que pueda suceder porque hay un estado que, en primer lugar, garantiza la cobertura social. Para algunos, estas son medidas populistas, pero en realidad son medidas de resistencia. Después de la violencia que podría arrojarnos al abismo, la gente fue a votar en masa, más de 8 millones, para la ANC, para la paz, hay muchos videos que testifican.

¿Y la cuestión de huir de los migrantes venezolanos? ¿Cuál es tu punto de observación?

De hecho, hay personas que han ido en busca de otros horizontes, en gran parte engañados por la propaganda de los medios atronadores, por la manipulación religiosa, también, multiplicada por las nuevas tecnologías. Mire lo que sucedió en Brasil, donde el fundamentalismo evangélico pentecostal llegó a cambiar el nombre del racista Jair Bolsonaro con “Mesías” para confundir la mente de las personas y demonizar al candidato de la izquierda. No estamos exentos de todo esto. Según las cifras tomadas por los grandes medios de comunicación internacionales (en millones), solo cuatro gatos permanecerían en Venezuela, y habría que distribuir ríos de dinero a Colombia para dar cabida al “éxodo” venezolano. En cambio, las cifras del Comité de Migración de las Naciones Unidas dicen otra realidad. Mientras tanto, nuestras fronteras son dinámicas, la gente va y viene constantemente, y muchos venezolanos han regresado a casa con los vuelos puestos a disposición por el gobierno. Y luego, como vimos en esta reunión con Acnur, Venezuela ha aceptado con todos los derechos a más de 5 millones de refugiados colombianos, huyendo de la violencia de los paramilitares. Dentro del Mnoal, el Movimiento de los Países No Alineados de los cuales Venezuela tiene la presidencia pro tempore, fue aceptada la propuesta de ciudadanía universal, lanzada por el Papa Francisco durante la reunión con los movimientos populares en Bolivia, en 2015. Construir muros cuando hay más de 10 millones de personas consideradas apatridas en el mundo es una monstruosidad, debemos proteger la casa común. Y hablando de casas, en Venezuela, se construyeron 2,400,000 viviendas, para personas que nunca podrían tener una. Piensa en lo que pasa en Europa o en los EE.UU. Aquí se jubila a los 55 y con el aumento proporcional al salario. A pesar de todos los errores, en Venezuela los derechos humanos están garantizados, garantizados por la Constitución.

El avance del fundamentalismo religioso, incluso en América Latina, afecta principalmente los derechos de las mujeres.

¿Cuál es tu opinión sobre los derechos de género y la sexo diversidad?

Comparto la línea feminista de la teología de la liberación con respecto al rostro materno de Dios. El ser humano, como ser social, vive en comunidad y la comunidad está compuesta de todas las diversidades, y digo todas las diferencias, incluso las sexuales, no solo los hombres y las mujeres: contra el avance de los nazis, debemos abrirnos al mundo entero, combatiendo así cada actitud segregacionista, en el espíritu del Concilio Vaticano II.

En el gran siglo Veinte, el siglo de las revoluciones, muchos religiosos y religiosas tomaron las armas, acompañando a los marxistas.

¿Cómo evalúas una decisión como la de Camilo Torres en Colombia?

Cada decisión debe ser analizada en perspectiva histórica, pero también en la ética. Aquí en Venezuela tenemos entre nuestros padres a Juan Germán Roscio Nieves, abogado, periodista y político de ascendencia italiana (milanesa) y de madre mestiza. Nacido en 1763, fue primer canciller y jefe del ejecutivo durante la primera república de Venezuela, inspiró y redactó el acta de proclamación de independencia el 19 de abril de 1810, y también el acta de independencia del 5 de julio de 1811. También fue presidente del Congreso de Angostura de 1819 y vicepresidente de la Gran Colombia. Bolívar lo consideraba uno de sus maestros. Escribió un libro llamado Libertad, Despotismo e Historia, en el que, también al reflexionar sobre San Agustín, dice que Dios no debe ser visto como un conquistador, sino como un libertador. Reflexiones muy avanzadas sobre el derecho a rebelarse contra la tiranía. La construcción de la paz debe ser un camino concreto, se deben crear las condiciones para lograrla, no para nombrarla por decreto o, peor aún, usar la palabra para aumentar la violencia, el sectarismo e incluso la invasión militar.

Las derechas diferirían a Maduro ante la Corte Penal Internacional y lo considerarían un presidente ilegítimo.

¿Qué puede pasar ante la toma de posesión del 10 de enero?

No reconocer a una persona elegida con tantos votos como lo fue para Nicolás Maduro es nada menos que pretencioso, así como los argumentos de quienes no reconocen la ANC, fundada como cualquiera puede verificar, en la Constitución Bolivariana. El argumento de los derechos humanos se utiliza para ocultar razones geopolíticas y relaciones de fuerza internacionales. En este momento, atacar militarmente a Venezuela aumentando el nivel de conflicto en el mundo, ya muy alto, sería una locura. Espero que esto no suceda, espero que, incluso en los Estados Unidos, prevalezcan voces como las de Berny Sanders y los pacifistas que se refieren al mensaje de Martin Luther King y con quienes nos hemos reunido en los últimos días.

