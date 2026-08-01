Al iniciar este 1 de agosto un nuevo ciclo de diálogo, repasaremos los hitos del proceso de negociación en la historia reciente de Venezuela. Este balance resulta necesario para entender de qué manera las vicisitudes institucionales y sociales han transformado el mapa político nacional.

En el año 2019 en Barbados, nace un diálogo por iniciativa de Noruega para lograr un acuerdo entre las partes en un momento de alta tensión marcado por la creación del gobierno interino 2015 y la presión de las sanciones económicas.

En 2021-2022 el gobierno nacional y la oposición firmaron un documento de compromiso en ciudad de México con los objetivos de la pacificación del mapa electoral regional, flexibilización de las medidas restrictivas internacionales y la canalización de fondos congelados en el exterior para atender al país en materia de salud y nutrición.

En Barbados 2023-2024, la negociación logra un hito con la firma del acuerdo de Barbados orientado a fijar las reglas de los comicios presidenciales del año 2024. El pacto incluía el respeto a las primarias opositoras, la presencia de observadores internacionales y el alivio temporal de las sanciones petroleras por parte de EE.UU.

Por último, los nuevos canales diplomáticos 2026, tienen como prioridad la negociación de licencias petroleras, el restablecimiento de la estabilidad institucional y la fijación de acuerdos de convivencia política a mediano plazo.

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