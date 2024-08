Campaña mediática mundial es para justificar un golpe de Estado

Prensa PSUV// Wilman Verdú. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, respondió al ser consultado por un medio norteamericano, sobre el tema de las actas de escrutinio que aún no ha publicado el Consejo Nacional Electoral, que “la ley establece un periodo”- que aún no se cumple y es, porque-, “el CNE ha estado bajo ataque, con quema de centros, oficinas regionales, centros municipales; en este momento está el CNE bajo ataque cibernético, y están los técnicos e ingenieros luchando con eso”.

Al ser abordado sobre la diligencia que introdujo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indicó: “Quizás en EEUU no haya justicia y por eso, Donald Trump no pudo apelar a ningún tribunal que investigara el fraude que él denunciaba”, “pero yo, como jefe de Estado, he ido a pedir al máximo tribunal del país, a su sala electoral, tal como lo contempla nuestra Constitución”.

“He pedido que sea el TSJ, ante el ataque masivo, ante el intento de golpe de Estado, ante la circunstancia de ataque internacional y amenaza, que de manera soberana, procese un contencioso electoral contemplado en la constituyente de 1999; en 2007, en 2009, y en 2022; es el camino constitucional legal que tiene Venezuela”.

“Esos son los caminos constitucionales y la Constitución es la norma para la garantía de la paz en todos los países”. “En Venezuela hay leyes y un sistema de justicia para que dirima y resuelva todo y que no se imponga la mentira, el llamado a la violencia y el odio”. “Hay un TSJ y ese tribunal tendrá santa palabra de un proceso bajo ataque, nunca antes visto, en las 31 elecciones que se han hecho aquí, jamás se había visto algo similar y la verdad prevalecerá”.

“Quizá en EEUU no se entienda esto, porque allá puede que no halla justicia, ley, o en otros países donde imponen a trocha y mocha lo que sea, aquí cada candidato y partido será citado, la sala hará todos los peritajes, las investigaciones y determinará la verdad de la verdad”. “Ojalá se pudiera hacer lo mismo en otros países”.

“La campaña mundial es para justificar el golpe de estado que no se va a dar en Venezuela, para justificar la violencia criminal, que se imponga un Guaidó parte dos”; “ya vemos que gobiernos ilegítimos, neofascistas como el de Perú, ya sale a decir que en Venezuela hay otro presidente”. “¿No te parece conocida esa película?”, interrogó para seguido afirmar: “Es Guaidó parte dos”. Y Concluyó.