Cabello sobre fake news: Han hecho de la mentira un gran negocio

La fábrica de fake news impulsada por sectores del extremismo no se ha detenido en medio de la emergencia que atraviesa el país tras el doble sismo, así lo denunció el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien afirmó que las autoridades han desmontado de forma progresiva estas campañas de desinformación.

Durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando, destacó las mentiras difundidas a través de plataformas digitales y redes sociales para generar angustia en la población afectada.

«Esta semana intentaron un fake news poderosísimo. Montaron todo su aparataje mediático para hacer creer al pueblo que había personas con vida en un sitio. Si le creas falsas expectativas a una familia diciéndole que hay sobrevivientes cuando no es cierto, ¿quién asume la responsabilidad de esas mentiras?», cuestionó.

En ese sentido, criticó a los supuestos influencers que lucran con el dolor ajeno. «Lo manejan con una frialdad y todo por dinero; han hecho de la mentira un gran negocio».

Finalmente, envió un reconocimiento al pueblo venezolano «por entender este momento que ha vivido el país y por la entereza que han tenido de soportar y aguantar con dignidad y mucho esfuerzo todos los ataques que le han venido haciendo, para generar en el pueblo intranquilidad, desesperanza, dudas».