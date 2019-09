Cabello a la derecha: Me he visto en la necesidad de estudiarlos durante 20 años

En el programa Nos Vemos en la Radio que transmite Radio Nacional de Venezuela (RNV), el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acentuó la noche de este lunes el desprecio de la derecha venezolana al país.

“Tengo 20 años estudiándolos a ustedes, señores escuálidos; me he visto en la necesidad de dedicar mi tiempo en estudiarlos porque ustedes no aman este país. La prueba son los ataques que le hacen a nuestro país desde adentro”, aseveró.

Cabello afirmó igualmente que el Pueblo venezolano “está claro” que la dirigencia opositora es “enemiga” de la Patria.

“Nuestra suerte será la suerte del Pueblo, nosotros venceremos, y al final los vamos a joder, por malos hijos de esta Patria”, agregó.

Con el Mazo Dando