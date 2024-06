Ángel Tortolero: Propuesta revolucionaria es la paz

El analista político e internacionalista, Ángel Tortolero, destacó en el programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), que Nicolás Maduro es un candidato comprometido con la paz, hecho que se refleja en su propuesta de gobierno.

Explicó que la derecha “viene con un discurso difícil de entender, un candidato que no es el candidato, no tiene discurso político coherente, ni tiene propuesta política. Es una derecha que no termina de definirse”.

Frente a esto, está el candidato “Nicolás Maduro, que aparte de ser favorecido por la gran mayoría de los venezolanos, es un candidato de propuesta concreta, un proyecto de país. La derecha sigue con los errores, el primero es despreciar al pueblo”.

En el mundo hay “focos de guerra”, muestra de ello fue la tentativa en América Latina con Guyana. Venezuela respondió con una defensa de los derechos de la Guayana Esequiba; sobre este punto, Tortolero indicó que el imperio no ha podido derrotar a la Revolución Bolivariana, porque “está encarnada en el pueblo. Es difícil ganarle a un proceso que está metido en el pueblo, frente a un proyecto que es la nada”.

Indicó que en los comicios presidenciales del 28 de julio, la victoria de las fuerzas revolucionarias debe ser “contundente”. “Tenemos una población, que está montada en resolver los problemas de la cotidianidad, no está abocada al discurso de contracciones, que ya superamos”, expresó.

Asimismo, subrayó que Nicolás Maduro “está comprometido con la paz y eso le ha servido para proyectarse en el mundo, como el campeón de la paz, porque mueve los hilos de la política internacional en función de la paz. Cuando la guerra es un negocio, la paz es subversiva”.

Destacó que el triunfo de Claudia Sheinbaum en México, “es el resultado de la gestión del actual presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, quien venció al neoliberalismo que gobernó”. Allí el triunfo fue “contundente”, recalcó.

