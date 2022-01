AN designa Comisión Especial para investigar acoso y asalto a la vivienda de una militante revolucionaria en Barinas

Prensa PSUV.- La Asamblea Nacional (AN) designó una Comisión Especial encabezada por los diputados Pedro Carreño y Asia Villegas que investigará el acoso y asalto a la vivienda de Tamaira Jiménez, militante revolucionaria en el municipio Rojas del estado Barinas.

Durante la sesión de este jueves, el Presidente Jorge Rodríguez afirmó que no puede haber ningún tipo de concesiones o manifestaciones de fascismo en la política.

«Si no se hubieran hecho las concesiones a Adolf Hitler, varios millones de seres humanos hubiesen salvado sus vidas, Si no se hubieran hecho las concesiones que se hicieron en la República Española, quizás se hubiera ahorrado una de las más sanguinarias dictaduras como lo fue la de Francisco Franco (…) Esta Asamblea Nacional no puede tolerar ningún tipo de fascismo, ningún tipo de germen del fascismo en ninguna parte del territorio nacional», destacó.

Por su parte, la primera vicepresidenta de la AN, Iris Varela a través de su cuenta en la red social Twitter, informó:

AN designa Comisión Especial presidida por el Dip. Pedro Carreño y Dip. Asia Villegas, para investigar acoso al hogar de la militante revolucionaria Tamaira Jimenez, promovida por hordas envilecidas d la oposición, instigadas por Alcalde del Mcpio Rojas Edo Barinas Antonio Abreu — maria iris varela (@irisvarela) January 20, 2022

También, la diputada Tania Díaz también se pronunció al respecto y aseguró que la Revolución no permitirá que se imponga la violencia y el fascismo.

«La diputada Iris Varela denunció que los violentos asediaron la vivienda toda la noche y abrieron un boquete en la pared para intentar ingresar y quemarla”, escribió.

Los dip. @PedroCarreno_e y @asiavillegasp coordinan la Comisión que investigará los hechos. pic.twitter.com/71QFoUgk09 — Tania Valentina Díaz🏠😷 (@taniapsuv) January 20, 2022

Cabe mencionar que dentro del hogar se encontraban cuatro menores de edad, una persona de la tercera edad y un niño especial quienes fueron desalojados de manera violenta.