AMAZONAS – ATURES / Presidente Nicolás Maduro: Soy orgullosamente indio y no un fascista de esos de los apellidos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, este viernes 14 de junio, aseguró que recibía «con mucho honor los collares y esta corona, este penacho que me llena de bendiciones y protección de las fuerzas espirituales ancestrales de los Pueblos originarios del Amazona».

«Lo recibo con respeto, con amor porque yo Presidente obrero, Presidente Pueblo, también puedo decir que me siento orgulloso de ser Presidente indio brazo duro, hijo de Guaicaipuro».

En ese sentido, sostuvo que si es indio y no es de los apellidos, «yo no soy de la oligarquía, yo no soy de los fascistas racistas que discriminan a los Pueblos».

Así lo resaltó el jefe de Estado, en la ciudad de Puerto Ayacucho en el municipio Atures del estado Amazonas, donde fue recibido por una marea de Pueblo con mucha alegría, cariño y pancartas multicolores.

«Soy un hombre de a pie, vengo de los barrios, del Pueblo y por mi sangre corre orgullosamente sangre rebelde indígena, sangre de resistencia indígena», enfatizó.

Agradeció a todo el Pueblo de Puerto Ayacucho, «por el recibimiento que me ha dado en las calles, a los caballeros de acero, a los motorizados, a la mujer, la juventud y a los hombres guerreros de Amazonas, a los abuelos y abuelos, a los emprendedores».

Asimismo manifestó su cariño y respeto por sus hermanos y hermanas de los Pueblos originarios del Amazonas,»a los piaroas, a los yekuana, los yanomamis».

