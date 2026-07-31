Alcaldía de Caracas remueve más de 10 mil metros cúbicos de escombros

Mediante la articulación de brigadas de Supra Caracas y la Corporación de Servicios Municipales Libertador (CSML), se trabaja para culminar con la remoción de escombros, donde las autoridades locales mantuvieron un ritmo diario de hasta 10 mil metros cúbicos de residuos sólidos como consecuencia de los terremotos del día 24 de junio.

Este operativo avanza con la tarea de manera permanente gracias al equipo desplegado de más de 140 insumos en la calle para estas labores, así como el apoyo de camiones compactadores, unidades de volteo, minimatics y maquinaria pesada. Asimismo, realizaron recorridos de punto a punto, dándole prioridad a las áreas más afectadas.

De esta manera, la alcaldesa de Caracas indicó que el área de mayor afectación y la que ha necesitado atención prioritaria es la parroquia de San Bernardino.

«Este trabajo es permanente, y para ello nuestros equipos realizan un recorrido punto a punto, especialmente en las parroquias más afectadas, como ha sido el caso de San Bernardino», destacó Meléndez.

Aseguró que estos operativos se mantienen activos para recolectar dos mil toneladas diarias de escombros, y llamó a la población a mantener la ciudad limpia, respetando el cronograma establecido para la recolecta de desechos sólidos, asignados: de 6:00 am a 7:00 am y de 5:00 pm a 6:00 pm.

CIUDAD CCS