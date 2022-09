La vicepresidencia de Formación del PSUV iniciará curso de liderazgo para la Nueva Época

Prensa PSUV.- Este martes, la vicepresidenta de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, lideró la ponencia «Guerra Cognitiva», donde informó que la tolda roja implementará un curso de liderazgo, que pretende fomentar la conciencia de la juventud y el trabajo en el territorio.

«Los queremos ver, se los exigimos, porque ya nosotros lo hicimos, los queremos ver con el pueblo, en las calles , en los barrios, preguntando por el agua, preguntando por la electricidad, buscando la solución, ese es el liderazgo que vamos a formar, nosotros vamos a empezar un curso de liderazgo para la nueva época, que se afiance en los valores, que comprenda las 3R.NETS y que sea capaz de meterse en el territorio», indicó Tania Díaz.

A su vez, la vicepresidenta del PSUV, hizo énfasis en la necesidad de impulsar, dentro de la juventud de la tolda roja, valores de humildad, unidad, honestidad y trabajo en la comunidad.

«No traicione al amigo, no se crea más que el otro, no se deje llevar por la ambición, por la avaricia, esos valores son fundamentales para esta etapa porque esa juventud que está allá afuera, que no es del PSUV, que no es chavista, no nos puede ver arrogantes», señaló la vicepresidenta de Formación del PSUV.

En este sentido, Díaz llamó a defender la Patria, teniendo en cuenta que se trata de emprender una dura batalla por la preservación de las riquezas, territorio,las instituciones y el proyecto político, «esa es la Patria», señaló.

«Nosotros tenemos que convertirnos, a partir de hoy, en centrífuga, en motores para empoderar al resto de la juventud, con este poder que tiene este país porque lo único que quiere el imperialismo es solventar su crisis terminal, ya no tienen petróleo, ya no tienen riquezas, ya no se sostiene», manifestó Tania Díaz.