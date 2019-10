Tania Díaz: Quienes están coordinando el debate en la AN no quieren elecciones

Prensa PSUV.- La vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela ( PSUV), Tania Díaz precisó que en la Asamblea Nacional en desacato, no se ha logrado consolidar un debate productivo a favor del pueblo venezolano porque los que llevan la coordinación de esa instancia no les conviene que en Venezuela se conduzca por el camino de la paz y la democracia.

“ No hay diálogo productivo porque quienes están coordinando el debate de la Asamblea Nacional, no quieren elecciones, ellos no quieren debate democrático, no lo han querido nunca”, manifestó Tania Díaz.

Al mismo tiempo, la dirigente de la tolda roja refirió que los ataques contra los venezolanos, promovidos por gobierno de la ultraderecha internacional, son avalados por sectores de la oposición, a quienes les conviene mantener en el exilio a los connacionales para seguir llenando sus bolsillos.

“ Porque ellos van a pedir dinero en nombre de esos venezolanos que están sufriendo en el exterior. Ya llevan 1000 millones, este año”, Tania Díaz.