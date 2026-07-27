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PSUV se movilizará este martes para conmemorar los 72 años del Comandante Chávez

27.Jul.2026 / 05:14 pm / Haga un comentario

Foto: Prensa Mpprijp

Prensa PSUV/ Floriana Guzmán// «Mañana tenemos el aniversario, 72 años del Comandante Hugo Chávez, en situación de la tragedia nacional, pero igual nos movilizamos mañana para recordarlo»

Así lo informó, este lunes, 27 de julio, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón.

Durante la rueda de prensa de esta organización política, destacó que el Comandante Eterno Chávez, es guía junto al Libertador Simón Bolívar de la Revolución, «de todo este este gran movimiento nacional que comenzó el 27 y 28 de febrero de 1989 y que continuó el 4 de febrero de 1992».

 

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