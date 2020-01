Nicolás Maduro: Es inevitable que este año haya elecciones parlamentarias

Prensa PSUV.- El presidente de la República, Nicolás Maduro reiteró que en este año 2020. Habrá elecciones parlamentarias para la escogencia de una nueva junta directiva.

“Pase lo que pase es inevitable que este año 2020 haya elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional y el pueblo decida este conflicto con su voto y su conciencia. Salga sapo, salga rana, busquemos el diálogo y soluciones”, manifestó Nicolás Maduro.

Durante la presentación de Mensaje Anual a la Nación desde la sede de nuestra Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, el Jefe de Estado exhortó a la mesa de diálogo que sume esfuerzos para lograr soluciones pacíficas en la Asamblea Nacional en desacato.

“Pido a la Mesa de Diálogo Nacional que medie en el conflicto de la Asamblea Nacional para que no haya violencia entre sectores opositores. Venezuela no quiere una AN sumida en la violencia”, indicó Nicolás Maduro.