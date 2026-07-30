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Ministro Cabello supervisa inicio del proceso de demolición de edificaciones declaradas en riesgo en La Guaira (+Fotos)

30.Jul.2026 / 07:19 pm / Haga un comentario

Fotos: Con el Mazo Dando

Este jueves 30 de julio, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, acudió al estado La Guaira para supervisar el inicio del proceso de demolición de una edificación declarada en riesgo por los inspectores.

Esta primera demolición controlada se realiza tras finalizar la primera etapa que consistía en el rescate y recuperación de personas, así como de enseres por parte de los propietarios bajo la supervisión de personal calificado en la atención de emergencia como Bomberos, Protección Civil, funcionarios policiales y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Sumado a este proceso, las autoridades junto a familiares y vecinos siguen en el desarrollo de las labores de recuperación de víctimas en las edificaciones que colapsaron durante el doblete sísmico del 24 junio.

Con el Mazo Dando

 

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