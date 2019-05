Eduardo Piñate: El futuro está en manos de la clase trabajadora organizada

Prensa / PSUV-Falcón.- Este miércoles, en una amplia agenda de trabajo, el secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Eduardo Piñate junto al jefe político y gobernador de Falcón, Víctor Clark, realizaron una amplia agenda de despliegue político en Paraguaná, con la apertura de la Escuela de altos estudios políticos “David de León” y la juramentación de los voceros del Consejo Productivo de Trabajadores y el Frente de Mujeres Revolucionarias de Falcón.

El dirigente nacional destacó que una de las líneas esenciales para la recuperación de la patria es la Ciencia y la Tecnología: “Estamos convencidos que una de las líneas que debemos desarrollar y lo hemos planteado como reto para vencer el bloqueo y para la recuperación de la patria, es la Ciencia y la Tecnología, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante en esto, además de haber sido uno de los elementos centrales dentro de la jornada nacional de diálogo y acción para el reimpulso de la revolución, sobre todo en un país donde el ingreso de divisas ha bajado, cualquier ahorro que hagamos es importante, sabemos lo que vale reparar un equipo de alta tecnología, estamos en la capacidad de desarrollar proyectos científicos y de investigación importantes para el país”.

Sostuvo Piñate que el futuro de la revolución y el futuro de Venezuela están en los trabajadores y trabajadoras que hacen un extraordinario esfuerzo y compromiso. “Tenemos un pueblo, una clase obrera movilizada que no se va a dejar arrebatar el sueño que dejó Chávez, todo nuestro compromiso con la clase trabajadora del estado Falcón, cuenten con nuestro apoyo”.

Por su parte, Víctor Clark exaltó el trabajo y esfuerzo de la clase trabajadora de la Zona Franca de Paraguaná, en especial los trabajadores de VIT y VTELCA que hacen de estas empresas ejemplo de productividad. “Sabemos del esfuerzo que hacen para sobreponerse, para saber buscar alternativas, para vencer los efectos de las sanciones y el bloqueo que en algún momento ha podido afectar la productividad; buscando nuevas fórmulas para encontrar el camino de sostenibilidad, de ingresos, de generación de divisas y la tecnología puesta a la orden del desarrollo productivo nacional”.

Aseguró que están dadas las condiciones para ir por más, para avanzar en presentarle nuevos proyectos al presidente Nicolás Maduro, para el aprovechamiento de las líneas de producción y la capacidad instalada de las empresas.

El secretario de exportación y responsable de Economía Productiva del Psuv Falcón, Fernando Bastidas, apuntó que son muchos los retos y desafíos que se viven en el seno de la clase trabajadora, ante el bloqueo que se vive. “Cualquier otro pueblo se hubiera quebrado frente a estas sanciones, frente a los efectos de no encontrar medicinas, alimentos, que afectan toda la acción de gobierno cuando no encontramos un equipo por ejemplo para el bombeo de agua potable, pero tenemos un pueblo que sigue en combate junto a sus trabajadores dando la lucha”. Bastidas, dijo que naciones fuertes como Venezuela no se rinden ante un imperio en decadencia.

Los trabajadores durante su participación expresaron el compromiso que tienen con el país y con el presidente Nicolás Maduro de sacar adelante la patria:

Eliana Zavarce, trabajadora de VIT sostuvo que “los trabajadores seguimos en pie de lucha, a la vanguardia, hemos dado un paso al frente al llamado de nuestro presidente en la conformación de nuestro Consejo de trabajadores, en defensa de la patria y en defensa de la revolución, frente al bloqueo nuestra respuesta ha sido no dejar de producir ni un día, nuestro reto es continuar con la producción, seguir creciendo, organizándonos frente al bloqueo”.

Oriana Cordero trabajadora de Vtelca, a su vez manifestó durante el programa el total respaldo a la lucha revolucionaria por fortalecer la capacidad productiva. “Sepa la revolución que cuenta con una clase trabajadora comprometida, la idea de salir adelante no es irse del país, es seguir dando lo mejor de nosotras y nosotros, como decía el cantor Alí Primera: Mi pueblo cada día tiene mucho que dar”.

Finalmente, Ángel Lugo, trabajador de VIT, reafirmó el compromiso de los trabajadores falconianos con la Patria. “Estamos a la vanguardia para salirle al paso a los apátridas que quieren vender el país, que piden la intervención, nosotros desde acá seguimos trabajando a través del sistema de empresas recuperadas por la revolución para el beneficio de nuestro pueblo”.