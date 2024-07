Diosdado Cabello: No se dejen manipular por quienes aspiran que en Venezuela haya violencia

Prensa PSUV/ Floriana Guzmán//-. «No se dejen manipular por quienes la única cosa que aspiran en Venezuela es a que haya violencia»», así lo expresó este miércoles, 17 de julio, Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien lideró una extraordinaria movilización en el estado Portuguesa.

En este sentido, destacó que la oposición solo ofrece violencia a los venezolanos, pues han salido con las tablas en la cabeza: «y si lo vuelven a hacer, volverán a salir con las tablas en la cabeza porque los vamos a derrotar nuevamente».

Asimismo, llamó al pueblo venezolano a no caer en el triunfalismo de creer que todo está listo. «No, no, no. Aquí estará listo cuando el CNE diga los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, ha resultado ganador por mayoría absoluta irreversible, Nicolás Maduro Moros», dijo.

«¿Y qué va a decir la derecha? Me hicieron fraude. La mujer venezolana es admirable y saldrá este 28 de julio a votar por Nicolás Maduro Moros y a defender el voto», concluyó.