Diosdado Cabello: No le tapamos ningún acto delictivo a nadie

Prensa PSUV.- Este lunes, durante una rueda de prensa, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello precisó que en la Revolución Bolivariana «no le tapamos ningún acto delictivo a nadie».

«No le tapamos ningún acto delictivo a nadie, y seguiremos avanzando por el camino correcto, es el camino trazado por la Revolución: la lucha contra los antivalores, la corrupción, la burocracia, el amiguismo, el tráfico de influencia», precisó Cabello.

En este contexto, el capitán señaló que el PSUV, está y seguirá estando al frente de la lucha contra la corrupción y los antivalores revolucionarios.

«El Partido Socialista Unido de Venezuela se pone al frente de la lucha, por instrucciones precisas de nuestro compañero presidente, Nicolás Maduro, de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio que pueda presentarse», expresó el dirigente nacional.

«Nunca antes en un periodo de Venezuela, se ha denunciado la corrupción como se ha denunciado como con el comandante, Chávez, con el presidente, Nicolás Maduro, y no solo se ha denunciado, sino que se han tomado medidas ejemplarizantes», manifestó Cabello.

Asimismo, el dirigente nacional de la tolda roja precisó que la Revolución ha asumido la lucha contra la corrupción, como un ejercicio de crítica y autocrítica. «En la Revolución no tienen espacios los corruptos. Ser corrupto no es revolucionario, no es revolucionario quien se ponga una camisa roja y esté robando», indicó Cabello.