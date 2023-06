Diosdado Cabello: La Diplomacia Bolivariana de paz es Chávez

Diosdado Cabello Rondon, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, manifestó este lunes, al ser consultado sobre las alianzas internacionales que se vienen desarrollando en la región, y la diplomacia de paz que ha venido impulsando nuestro país.

Al respecto, Cabello afirmó que «sin duda, esa diplomacia bolivariana de paz, es Chavez».

«El Comandante Chávez, se presentó en Irak un día, en Libia» (…), no hubo lugar de la tierra» donde no quisiera llegar, y yo, pasé en estos días un video donde alguien le mandaba decir a Chávez, que no veían con buenos ojos la visita del Comandante Chávez a un país, que los gringos no veían»…, a lo que, el Comandante respondió: «No tengo por qué pedirle permiso a ellos, nuestra diplomacia no tienen nada que ver con lo que decidan los gobiernos de los Estados Unidos», «y por eso la diplomacia de paz es tan importante», evocó Cabello.

Profundizando más sobre las formas de relación diplomática que se orientan al sur, expresó el primer vicepresidente: «Cobran fuerza estas reuniones con una organización que está ahorita en el tapete, se trata de los Brics; allá en la reunión de Brasil en días pasados, se tocó ese tema, Arabia Saudita anuncia su deseo de estar allí también, por lo que parece que los países se van agrupando de acuerdo a intereses distintos a la guerra».

«Hay que ver el impacto económico, allí están las más grandes economías del mundo; están allí y van a estar, y ojalá Venezuela también pudiera ser parte».

«A nosotros nos contenta muchísimo y decimos que nos alegra por nuestro país, porque cuando el presidente Nicolás Maduro, va a estos países y habla de las potencialidades de Venezuela, está pensando en todos los venezolanos y todas las venezolanas, no está pensando en los que son chavistas o en las que son chavistas; está pensando en todos los venezolanos, bienestar para nuestro pueblo, y eso permitió en época de pandemia tener las vacunas, porque no permitían que las compráramos, nos bloquearon completamente hasta las vacunas, por eso ellos decían que Venezuela iba ser el escenario del caos con la pandemia, porque estaban ellos preparando todo para que Venezuela no tuviese vacunas y por supuesto, el Covid iba tener un mayor impacto, pero no contaban con esa diplomacia que permitió que gracias a países como China y Rusia, tuviésemos nosotros aquí, las vacunas suficientes para todos los venezolanos y las venezolanas y que Venezuela, sea modelo del tratamiento de la pandemia. Esa es parte de nuestra historia y así seguiremos», concluyó.