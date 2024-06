Diosdado Cabello: El 1×10 debe estar cargado de un altísimo nivel de veracidad (+FOTOS)

Prensa PSUV.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello manifestó que el 1×10 debe estar cargado de un altísimo nivel de veracidad, de responsabilidad y que pueda ser auditable.

Así lo manifestó durante un encuentro con las estructuras políticas del Partido en el estado Miranda, donde el dirigente nacional aseguró que el 1×10 debe ser verificable y que garantice que todas las personas registradas acudan a votar por el presidente Nicolás Maduro.

«La derecha no entiende nuestros códigos ni formas de actuar. Este 1×10 debe pasar a la historia, los números que van hasta ahora son extraordinarios, hagamos el trabajo como las hormiguitas y si nos toca cacarear lo hacemos el 28 de julio después que el CNE diga que ganó Nicolás Maduro», expresó.

En este sentido, manifestó que en el 1×10 se pueden registrar personas que sean o no militantes del PSUV: «Quedarnos en lo electoral nada más puede hacerlo cualquiera, nosotros no podemos quedarnos solamente allí. Ustedes tienen toda la amplitud de colocar personas que sean o no del PSUV, nosotros somos un gran equipo. Podemos tener allí a personas del Gran Polo Patriótico, del movimiento Futuro, de los movimientos sociales».

Con argumentos

Expresó el primer vicepresidente que cada jefe de UBCh debe contactar a un votante que nunca haya votado por el chavismo.

«Todos conocemos a alguien que se molestó, que se creyó el cuento que le iban a quitar su empresa, su carro, que nunca haya votado por nosotros. Allí tenemos algo fundamental, los argumentos para convencer a uno por cada estructura para que vaya a votar por Nicolás», afirmó.

Añadió que el Partido le dio una tarea a la JPSUV que tienen las brigadas de solidaridad y visitan a las personas de la tercera edad, una tarea de altísima importancia.