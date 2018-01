¡Descaro! María Corina pide al nuevo presidente de la AN nula que empiece de nuevo la violencia

La dirigente de la organización Vente Venezuela, María Corina Machado, afirmó en su cuenta de Twitter, que el próximo presidente de la Asamblea Nacional en desacato y nula, que venga a reemplazar a Julio Borges este viernes 5 de enero, tiene que llegar a “cumplir el mandato” de continuar con la acciones violentas en las calles, que cobraron la vida de más de 100 jóvenes durante las llamadas guarimbas del 2017.

“Hoy, en las calles y en la AN, están planteadas 2 posiciones muy distintas,con estrategias divergentes: la docilidad frente al régimen,el falso diálogo y el reconocimiento de la ANC; o la lucha firme,la desobediencia cívica y el desconocimiento total del régimen,hasta su salida”, escribió.

2. En 2017,ante extraordinaria rebelión popular y brutal represión del régimen, AN convocó al plebiscito 16J. Por 2da vez, le dimos a la AN el mandato de enfrentar la tiranía: 1. Desconocer ANC, 2. Designar TSJ y CNE, 3. Conformar Gobierno de Unión Nacional. La AN NO HA CUMPLIDO.

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 4 de enero de 2018