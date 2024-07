Segunda Consulta Popular Nacional 2024 será el 25 de agosto

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para el 25 de agosto a la Segunda Consulta Popular Nacional 2024, a realizarse en los cuatro mil 500 circuitos comunales para elegir el proyecto de su comunidad.

El anuncio lo realizó durante la transmisión de su “Nico Live”, donde estuvo acompañado del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, y los periodistas Karen Méndez y Miguel Pérez Pírela, quienes indagaron sobre los resultados de las obras ejecutadas producto de la consulta anterior, a lo que el jefe de Estado respondió que fue muy positiva “la experiencia que he revisado y que yo particularmente he visto es mucho mejor, rinde el dinero, el pueblo invierte el dinero, hace las obras que le corresponde a su comunidad con más calidad, con más amor”.

Asimismo, el mandatario nacional expresó “usted elige y yo picho, usted me dice y yo picho, y así va a ser cuatro consultas por año, y el nivel de eficiencia, de honestidad, de gobierno y de autogobierno electo va a asombrar al mundo”.

Apoyo a edificaciones de clase media

El jefe de Estado también mencionó la propuesta de apoyo a la clase media presentada por algunas juntas de condominio, tema que se conversó y que iniciará con un capital de 10 millones de dólares de un fondo especial.

Explicó que el fondo especial se creó con la finalidad de “darle crédito a los edificios de la clase media urbana de Venezuela para que ellos mismos sientan la experiencia de administrar sus recursos y ellos desarrollen la experiencia de hacer mucho con el dinero que se les dé”.

En ese sentido, el presidente Maduro resaltó la necesidad que tiene la clase media de más ayuda “y vamos con este experimento el primer fondo con 10 millones para trabajar esa línea que no habíamos tocado y se comenzará a aplicar a partir del mes de septiembre”.

Cambios en la GMVV

Durante el Nico Live, anunció que quiere efectuar cambios en los próximos urbanismos a construir a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela “quiero cambiar el tiempo, la estética, la arquitectura de las viviendas y urbanismos más bonitos, más amables, más venezolanos, más humanos, cambiar el concepto arquitectónico nacional de acuerdo a la región donde esté”.

De igual modo, el presidente Maduro destacó la importancia de incorporar los circuitos comunales en la planificación y que sean con los consejos comunales quienes decidan “porque en el territorio ellos saben cuál es la familia y además pueden decir cuál es el terreno que tenga las condiciones porque el Poder Popular lo sabe todo, por eso quiero cambiar el método”.

Comentó que entregará la vivienda cinco millones 100 mil y resaltó que se están construyendo 500 mil viviendas anuales “no fue una promesa porque yo estoy en contra de las promesas”.

Explicó que ya se arrancaron 400 mil viviendas para el 2025 “porque si no la arranco ahorita no las construye o sea estamos hablando de hechos concretos que ya están en pleno desarrollo”, puntualizó.

VTV