Sector universitario firmará contra el bloqueo de EEUU

Estudiantes, profesores, obreros y personal administrativo del sector universitario se unen este lunes a la campaña mundial No More Trump (No Más Trump) que está llevando a cabo el Gobierno Bolivariano, en rechazo a la orden ejecutiva firmada a principios de agosto por el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en la que ordenó congelar todos los bienes de la República Bolivariana de Venezuela que se encuentren en la nación norteamericana.

Está labor ha sido resaltada por el ministro para la Educación Universitaria, César Trómpiz, al indicar que este iniciativa es «una batalla para que la juventud tome la vanguardia del Gobierno revolucionario y de la lucha antiimperialista».

Desde el pasado 10 de agosto se lleva a cabo la campaña mundial No More Trump (No Más Trump), con la que están realizando una jornada de recolección de firmas con la participación de los movimientos sociales y políticos. Esta actividad está prevista hasta el próximo mes de septiembre.

Estas firmas serán llevadas al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para llevar la verdad sobre Venezuela ante las sanciones.

Con la nueva orden ejecutiva refrendada el 5 de agosto, la administración Trump recrudece sus ataques contra Venezuela, acciones que ejecuta con fuerza desde la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países el pasado 23 de enero.

