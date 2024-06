Presidente Maduro: Tenemos que construir un nuevo Estado sin trabas ni burocracia

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que se debe construir un nuevo Estado sin trabas, sin burocracia y sin papeleos, conectado con la nueva economía del país.

En el III Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano dijo a los productores que es imperioso avanzar en esa línea.

“O lo hacemos nosotros o lo hacemos, porque el no hacerlo no es alternativa, debemos construir un nuevo Estado promotor y protector de los procesos naturales, un nuevo Estado que acompañe al productor, que le facilite la vida, no que le ponga trámites, ni papeles, ni burocracia y detrás de los trámites, la burocracia y los papeles, el gestor, el corrupto, el bandido para sacar un permiso”, instruyó.

Prosiguió diciendo que hay que “hacer un nuevo Estado transparente, eficiente, moderno, al servicio de la gente y no al revés, que la gente esté al servicio del Estado. El que está al frente de instituciones, tiene que estar al servicio de la gente y no para ser servido”.

El Mandatario nacional manifestó que el Gobierno Bolivariano le ofrece todo el apoyo a los emprendedores que impulsan el surgimiento de la fuerza productiva en todos los ámbitos de una economía diversificada, “que está naciendo, que avanza en productividad, que nace y se consolida en todos los ámbitos de una nueva economía promotora y bajo los procesos naturales”, al sostener: “Hay que tener fe en la gente y en Venezuela”.

Prensa Presidencial