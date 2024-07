Prensa PSUV/MV.- Este miércoles durante la rueda de prensa internacional que ofreció el presidente reelecto Nicolás Maduro, envió un mensaje claro al gobierno de Estados Unidos ante sus constantes amenazas tras los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio: «Les digo, abandonen su visión imperialista, Venezuela no es colonia de ustedes».

Dijo que el gobierno revolucionario siempre ha sido desagradable para Estados Unidos, pero que esto no ha sido impedimento para el diálogo. «Nosotros le ardemos a ellos, siempre he dialogado».

En este sentido, dijo que este diálogo solo se establecerá si Estados Unidos respeta la soberanía venezolana, «Si están dispuestos el gobierno de Estados Unidos a respetar la soberanía de Venezuela, a dejar de amenazar a Venezuela, podemos retomar el diálogo».

A su vez, el primer mandatario destacó que en las próximas horas publicará las actas con los acuerdos de Catar en sus redes sociales, «Voy a publicar hoy las actas de Catar en mis redes sociales, las voy a publicar en mis redes sociales para que ustedes vean que fue una negociación perfecta».

«Al pueblo de Venezuela, a la gente honorable de este país, se le tiene que tratar con respeto», aseveró.

Finalmente, el llamado fue claro, Venezuela solo retomará el diálogo si se respeta y no se maltrata a la nación suramericana, «Si respetan a Venezuela, habrá nuevos diálogos. No perderemos la paciencia, prometo no perder la paciencia, pero Venezuela no se maltrata».