Plataforma Emprender Juntos impulsa comercios en campamentos transitorios

La presidenta del Fondo Nacional para los Emprendimientos (Fonaem), Maryury Bargiela Álvarez, apuntó que, a través de la plataforma Emprender Juntos, se definen nuevas áreas de emprendimientos e ingresos económicos en los campamentos transitorios para todos los afectados por los sismos del pasado 24 de junio.

«En los campamentos transitorios se está definiendo toda el área del emprendimiento según espacio y logística dentro del campamento. Lo estamos enfocando en diferentes rubros principales: el aporte estético, donde se encuentran uñas y cejas; después tenemos la parte textil; hay que disponer de espacios para brindárselos y facilitarles los equipos para quienes los perdieron», sostuvo para Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, la presidenta del fondo destacó los pasos que deben seguir los usuarios que deseen aprovechar los beneficios del programa Emprender Juntos, el cual consta de todo un proceso de trámites gratuititos en concordancia con las 4F del emprendimiento.

«¿Qué pasos deben seguir en el proceso? Serían cuatro pasos: registrarse en la plataforma Emprender Juntos para obtener el certificado de emprendedor, ir al Seniat para tener el certificado, y el último paso es ir a cualquiera de las instituciones financieras privadas o públicas o al Fonaem para recibir un microcrédito y atender al emprendimiento», añadió.

«Tenemos emprendedores que ya habían realizado su proceso y estamos todos en un mismo compás de renacer. Se les puede volver a otorgar el crédito con unas nuevas condiciones para poder impulsar y seguir adelante con el emprendimiento, seguir con ímpetu a pesar de la adversidad», concluyó Álvarez.