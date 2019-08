Padrino López: Es el momento de la unidad nacional para enfrentar las agresiones de EEUU

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, llamó este martes a la unidad nacional para enfrentar esta nueva agresión del gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

En el acto de recolección de firmas como parte de la Campaña No Más Trump, No More Trump, en rechazo del bloque económico contra el país, realizado en Fuerte Tiuna, en Caracas, el ministro Padrino López aseveró que en «Venezuela no habrá intervención, ni golpe de Estado, Gobierno de facto y mucho menos uno de transición».

Expresó sentir «pena ajena» por los «apátridas» que respaldan las decisiones del mandatario estadounidense Donald Trump contra el presidente constitucional, Nicolás Maduro.

«Nosotros no vamos a permitir que en la Patria donde están los hijos e hijas de Bolívar, nos arrebaten lo que hemos ganado con tanto amor», aseguró.

Destacó que el imperio con nuevas las medidas coercitivas de Estados Unidos contra el pueblo venezolano busca dividir y arrasar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En este sentido, aseveró que la FANB se planta firme ante la agresión e invita a la población a la unión, porque este es un tema contra todos los venezolanos.

«Aquí sufrimos todos, esto es un asunto de Patria. Es el momento de la unidad nacional, es el momento de Venezuela, no de partidos ¡Basta de ofensas! ¡Basta de infamia! Recordemos el juramento que hicimos de defender nuestra Patria, nuestra democracia, nuestros principios republicanos», sostuvo.

En este sentido, aseguró que debe haber justicia. «Tanto daño al pueblo, a la nación, a sus riquezas, tanta maldad, tiene que haber alguien que responda por eso. Todo lo que está haciendo el imperio de Estados Unidos es imperdonable, vamos a resistir de forma activa»; enfatizó.

El Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Remigio Ceballos, tras estampar su rubrica en repudio a la nueva orden del presidente Trump, destacó que «Venezuela no está sola, estamos plantados ante las amenazas, sin miedo, para eso nos formamos», enfatizó.

AVN