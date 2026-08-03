Hace 220 años ondeó por primera vez el tricolor nacional en suelo venezolano

El 3 de agosto de 1806, el Generalísimo Francisco de Miranda en compañía de los mártires de su expedición libertadora tocó tierras venezolanas, en la Vela de Coro, y desplegó por primera vez en tierra venezolana, tricolor nacional, la cual ellos denominaron «Bandera Madre», ya que representaba el movimiento independentista que Miranda lideraba.

Con el fin de fundar una República de hombres libres en el suelo americano, el prócer independentista Francisco de Miranda partió desde Nueva York hacia Venezuela el 2 de febrero de 1806, en el buque llamado el Leander, en honor a su hijo y dos goletas en las que se contaban 200 hombres, además de cañones, rifles, pistolas, espadas y barriles de pólvora para enfrentar al ejército español.

Después de pasar por Haití pedir ayuda al nuevo gobierno independentista de la isla, llegó la noche del 26 de abril de 1806 a las costas de Ocumare, donde las fuerzas coloniales frustran su llegada y capturan las dos goletas, mientras Miranda logró huir en el Leander. Se trasladó a Trinidad en donde reorganizó sus tropas, para llegar el 3 de agosto a la vela de Coro, en la que los españoles frustraron el ataque, ya que habían anticipado su llegada.

Esa lucha por la emancipación generó entre los libertadores, la necesidad de crear desde el principio, un símbolo que expresara el empeño y la voluntad por crear una patria independiente, lejos del dominio español, y que al mismo tiempo fuese para las futuras generaciones, signo de su identidad. De ese espíritu libertario y rebelde es que nació la Bandera Madre, la cual ha tenido modificaciones que derivan en el actual tricolor nacional.

Cabe destacar que anteriormente el Día de la Bandera era celebrado el 12 de marzo, ya que ese día, en el año 1806, se flameó por primera vez el pabellón tricolor, en Jacmel, Haití. Pero a partir del año 2006, el Comandante Hugo Chávez decretó el 3 de agosto como el Día de la Bandera, en justicia para el Generalísimo Francisco de Miranda y los mártires que llegaron hace 220 años a La Vela de Coro para izar por primera vez este símbolo patrio, en tierra venezolana.

“Día de la Bandera de Miranda. Día de la Bandera Revolucionaria, en justicia a la historia verdadera”, dijo en aquel momento el Líder de la Revolución Bolivariana, 200 años después de la gloriosa gesta de Coro.

Con el Mazo Dando