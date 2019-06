¡Otro desfalco! Guaidó y su combo también se robaron dinero donado por la hija de Keneddy

Durante una entrevista para el portal derechista PanAm Post, el dizque dirigente de Voluntad Popular, Léster Toledo, reveló otro escándalo de desfalco vinculado a la “ayuda humanitaria” en Cúcuta. Esta vez, el guiso de más de 100 mil dólares fue desfalcado a la hija del expresidente John F. Keneddy, Caroline Kennedy.

De acuerdo con nota de la Iguana Tv, en la entrevista, en la que Toledo reconocía que hablaría “de la plata” en el escándalo conocido como Cucutazo, indicó que el dinero fue depositado a una ONG de nombre Venezolanos en Cúcuta, de Eduardo Espinel.

“Caroline Kennedy, viajó a Cúcuta y dio una donación cuantiosa (…) Fue una donación a una ONG, creo que a Venezolanos en Cúcuta (…) A los días, y esto lo sé muy bien, ella envió a alguien preguntando por esa plata y resulta que nadie sabe dónde está”, refirió Toledo.

Asimismo, Toledo señaló que quien preside la ONG que está denunciando, “es pana”. “Te dije que me fue a buscar y que el tipo es pana… Mira, yo lo que sé de esa ONG, que he estado dos veces en su refugio, y él me parece un tipo serio”, refirió contradictoriamente el opositor.

Orlando Avendaño, periodista de PanAm Post asistió a la entrevista con Toledo en Bogotá a fin de ahondar en el entramado de corrupción que destapara él mismo hace poco más de una semana.

Sin duda, los escándalos de corrupción, los guisos y la estafa, parecen una historia de no acabar. Saque usted sus propias conclusiones.

Con el Mazo Dando