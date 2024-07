Jorge Rodríguez aseguró que los procesos electorales donde participa la extrema derecha culminan en violencia

Prensa PSUV/MV.- El jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, denunció parte del plan de la extrema derecha, dirigido por María Corina Machado: “Para ellos las elecciones no son otra cosa que una oportunidad para la violencia”.

“Es lo que están intentando hacer en este momento y les decimos, no lo vamos a permitir, no lo va a permitir el presidente Nicolás Maduro, no lo van a permitir los poderes públicos del Estado venezolano y sobre todo no lo va a permitir el pueblo de Venezuela”, afirmó.

En este sentido, señaló que no es primera vez que ocurren estos hechos, “Todos los eventos electorales en los que han perdido desde el 2004 hasta acá… Hugo Chávez les gana 60 a 40”.

Posteriormente, indicó que siempre dicen mostrar pruebas, que nunca llegan, “Mañana mostramos las pruebas, nunca mostraban las pruebas”, agregó que para ellos cada proceso deja daños y muertos, como el caso del fiscal Danilo Anderson, “La violencia… El asesinato del fiscal digno Danilo Anderson tiene que ver con los planes de estos grupos durante el referendo y posterior al referendo revocatorio”.