Zajárova: La presencia rusa en Venezuela no debe preocupar a EEUU

El pasado jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova aseguró que la presencia de los especialistas rusos en el territorio venezolano no es militar y no cambia correlación de las fuerzas en la región.

Zajárova explicó que “la presencia de especialistas rusos, no militares, en su territorio (de Venezuela) se reglamenta por el acuerdo intergubernamental correspondiente”

Las declaraciones se producen luego de que el martes el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, afirmara que en Venezuela están presentes “centenares” de efectivos y contratistas militares rusos que apoyan al presidente constitucional Nicolás Maduro, y garantizan el buen funcionamiento de los equipos militares suministrados por Rusia.

La vocera rusa afirmó que la presencia de los expertos rusos no cambiará la correlación de las fuerzas en América Latina y, por ende, el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) no debe preocuparse de la presencia del país euroasiático en la zona. “los socios estadounidenses y el señor almirante no tienen motivos para preocuparse”, aseveró.

