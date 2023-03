Empresas del Estado trabajan bajo esquema del Consejo de Gestión Productiva

El ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, durante una entrevista realizada en el programa A Pulso, que transmite Venezolana de Televisión, anunció que desde 2022 se está trabajando bajo el esquema del Consejo de Gestión Productiva.

Del mismo modo, explicó que este Consejo tiene como primer objetivo la incorporación de la clase trabajadora entrelazada para poder ayudar a reactivarse.

Puso de ejemplo el caso de Sanitarios Maracay, empresa que tuvo un gran periodo de tiempo paralizado y para reactivarlo necesitaban el horno de secado. Para solucionar el problema, se trasladó al personal de Venvidrios “y en vez de buscar una contratista, llevaron a los trabajadores para la formación y el trabajo, y los mismos trabajadores entre ellos, de manera solidaria, están activados para resolver esos problemas”.

Respecto a la activación de las empresas del Estado, el ministro destacó que de las 100 industrias venezolanas a finales del 2021, alrededor de 15 a 20 empresas estaban operativas; para el año 2022, “cerramos con 85 de estas empresas operativas”.

Asimismo, afirmó que existen algunas empresas “que tienen, de una u otra forma, maquinarias con cierto tiempo o algunos problemas de software que todavía estamos resolviendo, pero la meta es que para este año 2023, antes de cerrar el primer semestre, deben estar el 100% de estas empresas activas”.

También resaltó que 34 de 36 industrias básicas se encuentran en funcionamiento, gracias al trabajo impulsado por el Gobierno nacional a través de las 3R.NETS.

En ese orden de ideas, anunció que el próximo 31 de marzo se instalará el Órgano Regional Industrial en el estado Lara; de igual forma, se espera la instalación del mismo en distintos estados del país.

Respecto a las Zonas Económicas Especiales, el ministro destacó que las mismas tienen como objetivo atraer inversión, así como también, generar y fomentar la capacitación tecnológica nacional.

Además de atraer los recursos necesarios “para consolidar un sistema productivo, que nos permita exportar y producir hacia lo interno, es una política correcta que ha venido funcionando, no solamente en China, sino también en Vietnam y otros países que han tenido esta política para avanzar”.

Señaló que se debe buscar la manera de generar un modelo de desarrollo propio, que esté fundamentado en las necesidades del pueblo venezolano, y resaltó que en el país se han desarrollado ferias y exposiciones comerciales, en las que participa el sector público y privado, para fomentar el intercambio y nuevas alianzas productivas.

Con respecto a la producción de la industria de la construcción, Abreu aseguró que está operando de manera efectiva, igualmente, añadió que este sector recibe grandes solicitudes de materiales durante todo el año.

CPTT busca que la masa trabajadora garantice la producción industrial

El ministro para la Industria mencionó que desde la cartera que dirige “se está logrando algo que es inédito, y es que la clase trabajadora progresivamente, vaya asumiendo bajo la visión y el concepto de la guerra de todo el pueblo, el rol que le que corresponde”.

Al respecto, aseveró que los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (CPTT) tienen la tarea fundamental de garantizar la producción “y eso es un trabajo gerencial de alto nivel, porque la producción tiene materia prima, maquinaria, equipos, disposición de tecnología, manejo de tecnología, ahí está el conocimiento y la implementación de la Universidad de los Trabajadores, que ha sido también una fuerza que ha permitido constituir este conocimiento y darle sistematización”.

“Entonces, si nosotros nos vemos hoy en el rol de que un compañero del CPTT puede asumir un cargo de dirección, por supuesto que lo puede hacer tranquilamente y puede asumir otro compañero el CPTT en la medida que hagamos el trabajo de consenso y que todos conozcamos hacia dónde van los objetivos de la empresa, eso va a permitir formar gerencialmente a los trabajadores y en esa tarea estamos en este momento”, aseguró.

Resaltó que este es el nuevo modelo de gestión que viene impulsando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y que ha permitido que las industrias básicas se reactiven, “que permitió que Corpoelec, a través de su clase trabajadora, vaya reactivando el sistema eléctrico nacional y que está permitiendo que muchas empresas en el país que estaban paralizadas y que nadie creía en su posibilidad de poder activarse, hoy estén con operaciones y cada día con mayor eficiencia”.

También refirió que si algún aporte se puede dar a la industria nacional es mediante el trabajo colectivo, donde se sumen conocimientos con intercambios de saberes para fortalecer este sector.

Rueda de negocios

El ministro Abreu durante la entrevista anunció que entre el Ministerio de Industria y el de Comercio, del 26 al 30 de marzo, tienen planteando como fecha tentativa “una gran rueda de negocios industrial y comercial, en la cual, en los primeros días de Abril estaríamos aperturando para que las personas de manera digital puedan registrar sus empresas y sus catálogos de productos”.

Mencionó que este sistema ayudará a iniciar un proceso digital de ruedas de negocio “que nos demuestra que indiscutiblemente la vía del encuentro, de posiciones conjuntas, públicas y privadas, son un mecanismo efectivo de alianza y que ha venido avanzando bastante bien”.

Creado Comité de Defensa de los Ingresos de los Trabajadores

Respecto a la estabilidad salarial de los trabajadores industriales, el ministro anunció que se creó el Comité de Defensa de los Ingresos de los Trabajadores, donde participa la gerencia de las industrias básicas y la Gobernación de Bolívar “y está orientado en primer lugar, en luchar por lo que corresponde a favorecer la lucha para la garantía de que el poder adquisitivo de la clase trabajadora de las industrias básicas, no siga afectado”.

“Esto tiene muchos elementos de los cuales estamos hablando, es que tiene que ver con el análisis de la producción, la capacidad de producción, distribución, verificación de las mismas, para poder generar algunos mecanismos de ingreso a nuestros trabajadores, en función de la capacidad productiva de las empresas”, señaló.

Asimismo, continuó diciendo que “es un amplio espectro de discusión, pero todos van en beneficio de los trabajadores y estos beneficios de los cuales estamos hablando deben ser visibles en el corto plazo”.

Respaldo al combate de la corrupción

Sobre el tema de la corrupción, el ministro Abreu asegura que respalda plenamente el combate de la corrupción y aspira que haya un esclarecimiento total de todo este proceso.

El ministro destacó que no existiría Revolución Socialista, Revolución Bolivariana, si estuviese saturado de los actos de corrupción, “eso no puede ser posible, un corrupto, no puede ser revolucionario, en eso hay total apoyo a las medidas que se están tomando”.

Del mismo modo, aseguró que “un corrupto no puede ser revolucionario” y tiene la expectativa de que mejoren las condiciones de funcionamiento del Estado con las mejoras, incluso “del desarrollo de las políticas para poder emplear el recurso bajo una visión proletaria, que cada recurso que tengamos sea empleado con la máxima eficiencia para poder cumplir su objetivo”.

Respecto al control de la corrupción en las industrias, el ministro explicó que tiene que ver con la contraloría obrera “y ahí es donde participa nuestra clase trabajadora y lo que es la organización para la garantía, la producción, la gerencia y el nuevo modelo socialista. Tiene que ver con tener todas las variables de información necesaria en el manejo administrativo, logístico, tecnológico y procuras de los clientes, sobre los cuales están trabajando”.

Continuó diciendo que se debe seguir trabajando sobre esa visión estructurada y organizada a través del nuevo modelo de gestión socialista que ha venido impulsando el jefe de Estado, para poder reactivar la economía, “ahí combatimos la corrupción porque la información y la transferencia de la información es donde vamos a poder ganar”.

Tupamaro, organización comunista

Abreu, durante la entrevista, también explicó que el Movimiento Tupamaro es una organización comunista fundamentada principalmente “en una teoría marxista que tiene diferencia con el concepto de otros partidos comunistas que puedan existir en Venezuela y en el mundo”.

Mencionó que más que una organización leninista estructurada, es una estructura fundamentada en lo intelectual colectivo, “en vez de utilizar la filosofía del centralismo democrático como toma de decisiones, nosotros nos fundamentamos en el concepto del consenso”.

En lo relacionado con el proceso de liberación nacional, Abreu resaltó que tienen un concepto distinto que es el bloque social revolucionario histórico, “a pesar de que podamos tener dentro de la visión de la construcción de una sociedad distinta a la del capitalismo, y utilizando el socialismo como vía de transición, nosotros tenemos una filosofía distinta y sobre esa filosofía hemos desarrollado el trabajo obrero, trabajo campesino, entre otros”.

