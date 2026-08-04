Embajador de Venezuela Carlos Feo Acevedo presentó Cartas Credenciales ante Seychelles

El embajador designado de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Feo Acevedo, presentó este martes sus Cartas Credenciales ante el presidente de la República de Seychelles, Patrick Herminie, durante un encuentro oficial celebrado en la sede de la Casa de Estado en la capital del país africano.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y la Diáspora de Seychelles, Barry Faure, reafirmando el compromiso mutuo de consolidar la histórica amistad entre ambas naciones, cuyos nexos diplomáticos se establecieron formalmente el 15 de abril de 1991.

Durante la audiencia formal, el diplomático venezolano transmitió el saludo fraterno del Gobierno y el Pueblo venezolano, destacando las similitudes culturales, históricas y ambientales que unen a ambos países, así como la convergencia en sus prioridades de desarrollo. El diplomático subrayó la importancia de profundizar la agenda bilateral de cooperación.

Ambas partes abordaron temas de interés compartido y exploraron nuevas oportunidades de intercambio en áreas estratégicas como educación, medicina, cultura y deportes, orientadas a promover el acercamiento directo entre ambos pueblos.

Asimismo, coincidieron en la pronta firma de un acuerdo de exoneración de visados para pasaportes oficiales durante el presente año, mecanismo que facilitará la movilidad institucional y el dinamismo de las relaciones diplomáticas.

En el ámbito multilateral, el embajador Feo Acevedo y el mandatario seychelense destacaron la relevancia de mantener la coordinación estratégica en el seno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

El representante venezolano reafirmó el respaldo firme de su nación a las iniciativas que defienden las causas y prioridades de los países en desarrollo, incluyendo el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) impulsado por Seychelles en favor de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).

Por su parte, el presidente Herminie expresó sus palabras de solidaridad con el pueblo venezolano tras los sismos registrados el pasado 24 de junio, gesto que fue profundamente agradecido en nombre del pueblo venezolano y de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Como parte de la agenda institucional, el diplomático sostuvo también una reunión de cortesía con el vicepresidente de Seychelles, Sebastien Pillay, en la que se evaluaron proyectos de cooperación en materia de preservación de idiomas, gestión de riesgos de desastres, mitigación del cambio climático, agricultura y energía.

El embajador Carlos Feo Acevedo, quien ejercerá sus funciones de manera concurrente desde Pretoria, Sudáfrica, se convierte en el tercer embajador venezolano acreditado ante la República de Seychelles, consolidando la presencia y diplomacia bolivariana de paz en el continente africano.

MPPRE