Ejército chino concluye maniobras en los alrededores del Estrecho de Taiwán

El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China anunció este miércoles que completó con éxito las tareas diseñadas como parte de las actividades militares de simulacro en los alrededores de la provincia de Taiwán.

«El mando ha completado con éxito varias tareas y ha puesto a prueba de forma efectiva las capacidades de combate conjuntas integradas de las tropas», declaró el portavoz del mando, Shi Yi, quien agregó que el Ejército vigilará los cambios de la situación en el estrecho de Taiwán y llevará a cabo simulacros regulares de preparación para el combate.

Vale recordar que las maniobras desarrolladas durante la última semana por el EPL fue la respuesta de Beijing a la visita que realizó a la provincia separatista de Taiwán la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, a pesar de las advertencias de la República Popular China.

Al mismo tiempo, las autoridades del Gobierno central chino reafirmaron su política de tolerancia cero con las actividades separatistas en Taiwán e insistieron en que no descartan el uso de mecanismos de fuerza para adelantar la reunificación, en caso de que sea necesario.

La Oficina de Asuntos de Taiwán dependientes del Consejo de Estado de China, publicaron también durante este miércoles el informe “La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era”, en el que reiteran las reivindicaciones de Beijing sobre la provincia.

Watch a 3D-like video of the unprecedented PLA military drills around the island of Taiwan. «Take actions upon orders, combat decisively, and bury all intrusive enemies.» The PLA are prepared to safeguard China’s territorial integrity. pic.twitter.com/kSECGqhtfo

— Global Times (@globaltimesnews) August 8, 2022