Diosdado Cabello felicitó en su día a los adultos mayores de Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, extendió sus felicitaciones a los adultos mayores por su día que se celebra en el país cada 29 de mayo.

«Heme aquí convertido en un adulto mayor», expresó.

En ese sentido, durante su programa Con el Mazo Dando, emisión número 478, afirmó que son los adultos mayores los llamados a contar la historia de Venezuela, en particular los hechos ocurridos en los gobierno de la cuarta República.

«Nosotros tenemos que contar esta historia, allá (en el público presente) están unos jóvenes de la JPSUV, contar como eran las cosas durante la cuarta República», aseguró.

Señaló que esos hechos «se tienen a olvidar, a no darle importancia, desde la salud, la educación, hasta la propia vida, de como eran las cosas aquí».

Como ejemplo, Cabello mencionó que los jóvenes no saben que «aquí había más de dos millones de compatriotas que no sabían leer y escribir», al tiempo que explicó que a los gobiernos de la cuarta República, «no les convenía, porque les daba ventaja política, ya que al no saber leer y escribir, la persona no tenía cédula y si no la tenía no podía votar».

VTV