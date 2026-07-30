Diosdado Cabello: Demolición fue acordada con familiares para asegurar labores de búsqueda de víctimas

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Diosdado Cabello, explicó que luego de la demolición de un edificio que se encontraba inclinado por efectos de los terremotos del 24 de junio, autoridades y familiares reanudan la búsqueda de los restos mortales de las víctimas que aún permanecen bajo los escombros.

«En esta fase se reanuda el proceso de búsqueda de los cuerpos que están allí. Este trabajo fue hecho en conjunto con los familiares y dolientes victimas del terremoto, en el cual se realizó el proceso de búsqueda de cuerpos en los restos de la edificación», aseveró.

En este sentido, priorizó el rescate de cuerpos dentro de las edificaciones demolidas para que sus familiares puedan darle sepultura o cremación a las victimas de los terremotos del 24 de junio.

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