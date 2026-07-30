Despliegan operativo de rehabilitación en el Distribuidor El Trébol de La Guaira

Se llevó a cabo un operativo de despliegue para las labores de rehabilitación en el Distribuidor El Trébol, en el estado La Guaira, luego de las afectaciones causadas por los pasados sismos del 24 de junio.

«Nos encontramos en el operativo de despliegue de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios desde el estado La Guaira. Nos encontramos en Maiquetía, en la Redoma El Trébol, donde, producto de las afectaciones, se están haciendo unos trabajos con las mejoras para la circulación vial de este distribuidor de cuatro hojas, tipo trébol.», expreso el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.

Igualmente, dijo que «esto corresponde a todos los trabajos de iluminación, los trabajos de servicios públicos y mejoras de vialidad en cuanto a la circulación. Está todo el equipo de trabajo en compañía de los sectores regionales afectados desplegados en las operaciones, tanto el Plan de Despeje Digno y Seguro y restitución de servicios básicos de La Guaira, en estas operaciones de restitución de servicios», añadió para Venezolana de Televisión (VTV).

Con estas labores integrales, se abarcan la optimización el acondicionamiento del asfaltado y la restitución efectiva de los servicios básicos.