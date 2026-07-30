Ministro Cabello: Primera demolición de edificio forma parte del proceso de atención a emergencia en La Guaira

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, destacó que durante la primera demolición controlada de estructuras y edificios en riesgo, en el estado La Guaira, el resultado fue el esperado y todo funcionó según lo estimado para este tipo de operación.

«Estamos en la primera demolición, acá en el estado La Guaira, planificada, revisada y realizada por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, funcionarios nuestros, expertos en explosivos y ha sido el resultado esperado», recalcó.

Asimismo, precisó que al edificio se le hicieron todas pruebas técnicas, fue evacuado y cayó como estaba planificado su desplome según la carga de explosivo, para dar paso al refrescamiento y búsqueda, con perros, del resto del material detonante utilizado.

«En esta fase se reanuda el proceso de búsqueda de los cuerpos que están allí, este trabajo fue hecho en conjunto con los familiares y dolientes victimas del terremoto, en el cual se realizó el proceso de búsqueda de cuerpos en los restos de la edificación», aseveró.

Finalmente, priorizó el recuperación de cuerpos dentro de las edificaciones demolidas para que sus familiares puedan darle sepultura o cremación a las victimas de los terremotos del 24 de junio.

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