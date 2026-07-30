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Venezuela y Chile inician ruta para normalización progresiva de relaciones bilaterales

30.Jul.2026 / 06:17 pm / Haga un comentario

Foto: Referencial

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales con la República de Chile

A través de un comunicado, informaron que, en una primera etapa, ambos países acordaron reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales, con el objetivo de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de los connacionales.

“Esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Venezuela y Chile como repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo del bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”, señala parte del texto.

Asimismo, ratificaron que el proceso se fundamentará en el diálogo constructivo, bajo los principios del respeto mutuo y el absoluto apego al Derecho Internacional.

VTV

 

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